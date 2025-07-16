Trendyol, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ ve dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla niyet mektubu (MoU) imzaladılar. İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO’su Yi Zhou katıldı.

Yapılan stratejik iş birliği ile; e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

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Türkiye’de geliştirilecek olan yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişim ile bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor.

“BU İŞBİRLİĞİ ÖRNEK BİR MODEL OLACAK” Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin imza töreninde “Bu iş birliğinin, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına, teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Böylece, güçlü data analizi yetkinliklerimizle başta 250.000 satıcımız olmak üzere şirketlerin; e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu. “YÜKSEK STANDARTLARI ESAS ALARAK, YERLİ BİR FİNANSAL TEKNOLOJİ ALTYAPISI” Baykar’ın dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliği ile Trendyol’un e-ticaret deneyimi ve Ant’in fintech konusundaki dünya standartlarındaki birikimini birleştirerek finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla, bu iş birliğinin paydaşı olduklarını belirten Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ise açıklamasında şunları kaydetti: “Yapay zeka artık sektörler arasında köprü görevi görüyor ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturuyor. Bu ortaklıkla, Baykar’ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol’un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, daha güvenilir ve herkes için daha erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın Milli Teknoloji Hamlesi’ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum”.