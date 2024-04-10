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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Opel Frontera'dan ilk görüntüler geldi - Otomobil Haberleri

        Frontera 20 yıl sonra geri döndü

        Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Frontera modelinin ilk görüntülerini dünyayla paylaştı. Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan SUV model, en başından itibaren müşterilere elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca, 48V hibrit teknolojisine sahip versiyon da tercih edebilecek. İlk nesil Frontera, 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:04
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        20 yıl sonra geri döndü
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        Opel, 1990'lı yıllardaki SUV modeli Frontera'yı yeniden hayata döndürdü. İkinci baharında artık b segment bir SUV olan otomobilin üzerindeki örtü kalktı.

        Crossland modelinin yerini alacak yeni Frontera, Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi oldu.

        Elektrikli ve 48 Volt hibrit güç seçenekleri ile satışa sunulacak Frontera, köşeli hatları ile dikkat çekiyor.

        Kabin içinde iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sisteminin yer aldığı Frontera’da, ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği yer alıyor.

        Bu koltukların kumaşları da tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle sunuluyor.

        'HEM ŞEHİR İÇİ HEM DE ŞEHİR DIŞINA UYGUN'

        Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanıyor. Ayrıca, tavan rayları da 200 kilogramı aşan yük taşıma kapasitesine sahip.

        Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Opel CEO'su Florian Huettl, "Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor" dedi.

        Opel Frontera, off-road odaklı bir SUV olarak 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı.

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