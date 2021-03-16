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HaberlerOtomobilYeni Volkswagen Golf Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
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Yeni Golf yüzde 50 ÖTV ile Türkiye'ye geldi

2019 yılında tanıtılan 8'inci nesil Golf, Türkiye'de satışa sunuldu. 4 farklı donanım ve üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulan yeni Golf'te, artık dizel motor seçeneği bulunmuyor. Farklı güçlerde benzinli ve yarı hibrit motorlar ile satışa çıkan otomobilin, başlangıç fiyatı ise yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıyor. Yeni Golf'ün pandemi şartlarında 15 aylık gecikme ile Türkiye'ye geldiğini söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, otomobil satışlarının 2021'e hızlı başladığını belirtti. Bottaro, "Tüketici güven endeksindeki artış satışlara olumlu yansıyor. Ayrıca, pandemi döneminde bireysel araca yönelimin artması da pazarı büyütüyor. Otomobil pazarının 2021 sonunda 600 bin adedin üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
15 aylık bekleyişin ardından geldi
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Volkswagen'in bugüne kadar tüm dünyada 36 milyon adet satış rakamına ulaşan c-segment hatchback modeli Golf, Türkiye'ye geldi. Sekizinci nesli ile bayilere gelen otomobil, Volkswagen Grubu'nun diğer c-segment modelleri gibi dizel motor seçeneğini artık sunmayacak.

Bunun yerine, aynı platformu paylaştığı kardeş modelleri Audi A3, Seat Leon ve Skoda Octavia'daki gibi yarı hibrit (mild hibrit) motorlar ile satışa sunulan yeni Golf'te, üç silindirli 110 beygirlik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 beygir gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçeneği bulunuyor.

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15 aylık bekleyişin ardından geldi - Haberi Paylaş

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Volkswagen Golf yenilendi

Yapılan açıklamaya göre, 7-ileri DSG şanzımanla kombine edilen eTSI motor sistemi, 48 Volt’luk lityum-iyon bataryaya sahip 9.4kW gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Sistemin, yüzde 10’a kadar daha az CO2 salımı ve ekstra güç sayesinde düşük yakıt tüketimi sağladığı belirtiliyor.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıyor. 223 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satışa sunulan yeni Golf, lansman döneminde ise 196 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı. Fakat, bu fiyatın 300 adet stok ile sınırlı olduğu belirtildi.

Türkiye'ye dört farklı donanım seçeneği ile gelen Golf, giriş paketinde sadece manuel şanzıman ile alınabiliyor. Otomatik şanzıman seçeneği Life paketinden itibaren sunulurken, 150 beygirlik güç seçeneği ise Style ve serinin en üst noktasındaki R-Line'da alınabiliyor. Bu iki donanım seçeneğinde, 110 beygirlik yarı hibrit motor seçeneği de tercih edilebiliyor.

'ÇİP KRİZİ YÜZÜNDEN GEÇ GELDİ'

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, Doğuş Otomotiv'in 1994 yılında Volkswagen'in Türkiye distribütörü olmasından bu yana Türkiye'de 210 bin adet Golf'ün satıldığını belirtti.

Yeni Golf'ün pandemi şartlarında 15 ay gecikme ile Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Bottaro, "Dünyada çip (yarı iletken) tedarikinde yaşanan sıkıntılar markamız içinde en çok Golf'ü etkiledi. Dolayısı ile, Golf'ü yılın ilk çeyreğinde satışa sunamadık. Aldığımız duyumlara göre, yılın ikinci çeyreğinde de söz konusu sorun devam edecek. Kriz ikinci çeyrekte sonlanırsa, üçüncü ve dördüncü çeyrekte üretime hız verilir ve araç bulunurluğunda sıkıntı olmaz" dedi.

Markanın filo hedeflerine de değinen Bottaro, "Yeni Golf'ün filo satış hacmini bir önceki nesil ile aynı seviyelerde tutmak istiyoruz. Filo tarafında belirli bir yüzdeyi geçmek istemiyoruz. Hedefimiz, daha önce de olduğu gibi Golf'ün satışlarının en fazla yüzde 20'lere kadarını filolardan karşılamak" bilgisini paylaştı.

'YENİDEN 1 MİLYONLUK PAZAR ÇOK UZAK DEĞİL'

Otomobil pazarındaki son gelişmelere yönelik de açıklamalarda bulunan Gino Bottaro, son dönemdeki kredi kampanyaları ile satışlardaki yüksek temponun korunduğunu söyledi.

Pazarın yılın ilk 2 ayına hızlı başladığını belirten Bottaro, "Tüketici güven endeksindeki artış satışlara olumlu yansıyor. Ayrıca, pandemi döneminde bireysel araca yönelimin artması da pazarı büyütüyor. Mart ayında satışlar olumlu seyrediyor. Nisan ve Mayıs aylarında da aynı tempoyu göreceğimizi umuyoruz. Otomobil pazarının 2021 sonunda 600 bin adedin üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu kaydeden Bottaro, "Önümüzdeki yıllarda pazarın büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Toplam pazarın yeniden 1 milyon adetlere gelmesi uzun sürmeyecektir" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ SEDAN İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gino Bottaro, Volkswagen'in elektrikli otomobiller konusundaki çalışmaları hakkında da bilgiler paylaştı.

Gelecek elektrikli modeller ile markanın satışlarının artacağını bildiren Bottaro, "Fabrikada ID3, ID4, ID5 modelleri konfirme edildi. ID2 ve elektrikli sedan bir model için çalışmalar başladı. Bizim dağıtım kanalımızda elektrikli şarj altyapısı kuruldu. Elektrikli araçların satışlarına başladığımızda Türkiye'deki yetkin şarj altyapısına entegre olacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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