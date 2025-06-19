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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sezon değerlendirmesi, PFDK, Fenerbahçe, transfer ve geleceğe dair konuk olduğu HT Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:09
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        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
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        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor ekranlarına konuk oldu. Yıldırım, sezon değerlendirmesi, transfer ve geleceğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        İşte Yüksel Yıldırım'ın sözleri:

        Transfer yasağımız varken ligi 3. bitirmeyi düşünmüyorduk. Filmi geri sarıp Süper Lig'e çıktığımız senedeki transferleri yaparken o dönemde takımı ilk 10'a girecek şekilde kurmuştu. Bizim gizli hedefimiz ilk 10'a girmekti ancak bunu söyleyemedik.

        Bu sezonla birlikte beklentiler çok yükseldi. Bu başarı futbolda her şeyin parayla olmadığını gösterdi. 12 milyon euroluk bütçemizle üçüncülüğümüz Galatasaray'ın şampiyonluğundan ve Fenerbahçe'nin ikinciliğinden değerli.

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        #link#https://x.com/HTSpor/status/1935765301020205274#twitter#pull-left#

        - 2019 yılında attığı 'tweet'

        Bu bir vizyon. İş yerinde de tüm çalışanlarımı geleceğe yönelik motive ederim. Samsunspor'un hedefi, Türkiye'nin en büyük 5 kulübünden biri olmak.

        Gidebildiği kadar Thomas Reis ile devam edeceğiz.

        Transfer döneminin son haftasını çok iyi geçirmek istiyoruz. Biz taraftar istiyor diye hemen transfer yapmak istemiyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Kayseri ve Hollanda'da yapmayı planlıyoruz. Fuat Çapa, iyi hazırlık maçları ayarladı. Avrupa temposunu yakalamak istiyoruz.

        PFDK YAZIŞMALARI

        Çok komik gelecek ama ne olduğunu bilmiyorum. Yurt dışında iş gezisindeydim, PFDK'nın istifa edeceği söylendi. Ben dedim, herhalde yine bir spekülasyon. Niye olduğunu bilmiyorum. Ben size şunu itiraf edeyim: Türkiye’de hakemlerinin, bana adını söyleyin, yüzünü bilmem kimdir, tanımam. Bildiğim bir tane bir şey var, hep söylüyorum: Biz maçı alacaksak hakemi de yenmemiz lazım. Çünkü ben açık söyleyeyim, "Türk hakemlerine güveniriz" diyor bir sürü başkan… Hepsi hikaye. Hiç kimsenin güvendiği yok.

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        Bizim kurtuluşumuz Süper Lig'in şirketleşmesidir. Bana bıraksalar bir haftada şirketleştiririm. Başkan Ali Koç yanlış anlamasın ama masaya yumruğunu vurup zorlaması lazım.

        Türk futbol literatürüne yeni bir kavram kattım. Robot değiliz, 'beyinle kalp çelişmiş olabilir' dedim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Fenerbahçe medyası benimle uğraştığı sürece gündem olurum. Okan'ın ve Emre'nin sonuna kadar arkasındayım.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Cenk Tosun listemizde yok. Rey Manaj da listemizde yok, yurt dışında takımlarla görüşüyor. Santrfor kesin alacağız şu an oyuncu bakıyoruz. Maestro gündemimize geldi ancak 3 milyon euro istendi. Latin Amerika ve Avrupa'dan Okan'ı yedekleyecek iyi bir genç kaleci bakıyoruz. Abdülkadir Ömür bize gelmek istiyor ama listemizde yok. Galatasaraylı yöneticiler Kerem Demirbay'ı tavsiye etmediler.

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