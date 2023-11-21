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        Haberler Ekonomi Altın YÜKSELİYOR! Canlı altın fiyatları son durum: 21 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatındaki son dakika hareketliliğe bağlı olarak değişiyor. Haftanın ikinci işlem gününde yükselişine devam eden altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. 21 Kasım 2023 Salı günü gram altın lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın ise 3.010,81 TL'den alıcı buluyor. İşte, Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları canlı alış-satış kuru...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:17
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

        Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

        Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Kasım 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.841,22

        1.841,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.985,42

        1.985,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.945,95

        3.010,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.783,80

        12.006,43

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.873,49

        6.021,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.783,80

        12.006,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.430,20

        12.744,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.043,60

        1.237,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.709,51

        1.806,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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