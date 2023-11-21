Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatındaki son dakika hareketliliğe bağlı olarak değişiyor. Haftanın ikinci işlem gününde yükselişine devam eden altın fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. 21 Kasım 2023 Salı günü gram altın lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın ise 3.010,81 TL'den alıcı buluyor. İşte, Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları canlı alış-satış kuru...
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.
Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Kasım 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.841,22
1.841,48
ALTIN/ONS FİYATI
1.985,42
1.985,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.945,95
3.010,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.783,80
12.006,43
YARIM ALTIN FİYATI
5.873,49
6.021,63
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.783,80
12.006,43
ATA ALTIN FİYATI
12.430,20
12.744,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.043,60
1.237,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.709,51
1.806,63