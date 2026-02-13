Yunus Akgün: Juventus'a hazırlanacağız

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

JUVENTUS AÇIKLAMASI

Son maçlarda çok gol attıklarını söyleyen milli hücumcu, "Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Okan Buruk'un talimatını dinlediğini dile getiren Akgün, "Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.