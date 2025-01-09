Yusuf Akçiçek, ilk kez gol sevinci yaşadı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, bir gol de Yusuf Akçiçek'in ayağından geldi.

Bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yusuf, 27. dakikada ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Sarı Lacivertliler'deki ilk golünü kaydetti. Genç defans, bu sezon ligde Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag karşısında son dakikalarda süre almıştı.

18 yaşındaki defans oyuncusu Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.