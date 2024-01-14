Yusuf Erdoğan isyan etti: Bu sahada futbol oynatmak vicdan dışı

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"Artık biraz vicdan istiyorum vicdan! Yıllardır bu ligde oynuyorum. Artık son noktaya geldim. Bu sahada futbol oynatmak mantık dışı, vicdan dışı. Bu saatte kar yağacağı belli. Belki daha önceye alınabilirdi. Bir futbolcunun ayağına bir şey olsa bize kim sahip çıkacak? Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Konyasporlu Volkan kardeşimin çapraz bağları koptu. Volkan nerede bilen var mı? O çocuk kendi kendine mücadele ediyor. Beni duyun artık! Futbolcu sağlığı bu kadar ucuz değil. Türk futbolunda bazı şeyler değişmeli. Kazanıp, kazanmamak umurumda bile değil. Bugün biri sakatlansa hesabını kim verecek?"