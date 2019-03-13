Zafer Çika bu sabah hayata gözlerini yumdu... Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın bir çocuk sahibi olduğu eşi Zafer Çika hayatını kaybetti. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ZAFER ÇİKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda'nın ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

DEMET AKBAĞ ACI HABERİ ALIR ALMAZ İZMİR'E GİTTİ!

İstanbul'dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelen ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın, hastaneye geldiği öğrenildi. AA'nın haberine göre; arka kapıdan hastaneye giren Akbağ'ın eşinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi.

ZAFER ÇİKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zafer Çika İzmir’de doğmuştur ve doğma büyüme İzmirlidir. Demet Akbağ’ın bir gazete röportajda anlattığı hayatı şu şekilde…

Zafer Çika şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar… Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor.”

Demet Akbağ, 2013 yılında babası, eski foto muhabiri Oktay İybar'ı kaybetmişti.

Zafer Çika ile Demet Akbağ'ın 18 yaşında Ali Çika adında da bir de oğulları bulunuyor.