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        Zaniolo için flaş iddia: Jorge Jesus alınmasını istedi

        Tottenham ve Juventus'un gündeminde olan Nicolo Zaniolo için bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, İtalyan yıldızı Al Hilal'e istediği öne sürüldü

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 15:08
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri gelmeye başladı.

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        Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi. 

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        Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor.

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        Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği belirtildi.

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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde açıklama yapmış ve Zaniolo'nun durumuna açıklık getirmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı:

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        "Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız"

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        "Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelip, kafasını karıştırıp gitmesine neden olmazsa, kalmasını istiyoruz." 

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        Zaniolo da geçen ay sonunda İtalyan basınına konuşmuş, sarı-kırmızılılarda iyi olduğunu, sadece kendisi ve kulübü için iyi bir teklif olması durumunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti. 

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        Adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatılan Zaniolo, şunları kaydetti:

        "Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere... Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah-beyazlıları destekledim"

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        "Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tekrar ediyorum; eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum."

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        "İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlarla tanıştım. Hepsi buraya yerleşmemde bana hızlı şekilde yardımcı oldu. Burada çok iyiyim. Türkiye'de futbola olan inanılmaz bir sevgi gördüm"

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        "Derbide Fenerbahçe'ye karşı attığım goller sonrası stattaki atmosferi düşündükçe halen heyecanlanıyorum. Çılgıncaydı. Süper Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra bir başka önemli kupayı kazanmış oldum. Umuyorum ki bu bir alışkanlık haline gelir."

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