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Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

Milan ve Juventus'un sıkı markaj uyguladığı 23 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa da talip oldu. 4 kulübün de baskısı devam ediyor. Zaniolo'nun serbest kalır maddesi de belli. İşte rakamlar ve son gelişmeler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon euro karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Milan ve Juventus'un sıkı markaj uyguladığı 23 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa da talip oldu. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    İngiliz basını, Aston Villa'nın yeni sportif direktörü olması beklenen Monchi'nin ilk transferinin Zaniolo olacağını iddia etti. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Milan, Juventus ve Tottenham da Zaniolo konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    İtalyan yıldız, G.Saray'a 4.5 yıllık imza attı. Zaniolo'nun serbest kalır maddesi ise 35 milyon euro. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Sarı-Kırmızılılar, Roma'ya ödeyeceği 15 milyon euroluk bonservis bedelini 5 taksitle ödeyecek. İlk ödeme ise Kasım ayında yapılacak. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Olası satıştan elde edilecek kardan İtalyan ekibine %20 pay verilecek. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    23 yaşındaki İtalyan yıldız G.Saray'dan yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zaniolo'nun takımda tutulmasını istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, gelen tüm teklifleri masaya yatırmış durumda.
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    Zaniolo, Galatasaray'da kısa sürede iyi işlere imza attı. Spor Toto Süper Lig'de toplamda 10 maça çıkan İtalyan yıldız, attığı 5 golle şampiyonluğa katkı sağladı. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    İtalya milli takımına yeniden çağrılan Zaniolo, performansını üst seviyeye çıkarmış durumda. Başarılı oyuncu, milli takımda oynadığı 11 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. 
  • Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum

    23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 1 sezon daha kalarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

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