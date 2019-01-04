Fenerbahçe'ye Arber Zeneli'den kötü haber geldi. Kosovalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlardan mesajlar aldığını belirtip kariyeriyle ilgili kararını açıkladı.

Zeneli, "Fenerbahçe'ye gelmem için taraftarlar birçok mesaj attı, kulübe ve taraftarlarına saygı duyuyorum. Ama ben daha büyük liglere gitmek istiyorum. Ne olacağını asla bilemezsiniz ama İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya'da oynamak istiyorum" dedi.

23 yaşındaki futbolcu Milan'ın büyük bir hayranı olduğunu ve Kaka'yı çok beğendiğini ifade etti.

Zeneli'nin adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmıştı.

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