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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart-Kedzierzyn-Kozle: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart-Kedzierzyn-Kozle: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılın şampiyonu Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle'yi 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:08
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        Ziraat Bankkart şampiyonu devirdi!
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        Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında sahasında son 3 yılın şampiyonu Polonya´nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti.

        Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart´ın ABD´li smaçörü Matt Anderson seçildi.

        Şampiyonlar Ligi´nde 2´de 2 yapan Ziraat Bankkart, A Grubu´ndaki üçüncü maçında 12 Aralık´ta deplasmanda Yunanistan´ın Olympiacos takımına konuk olacak.

        Salon: Ziraat Bankkart

        Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)

        Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Bennie Tuinstra)

        Grupa Azoty: Kaczmarek, Bednorz, Sliwka, David Smith, Gil, Pashitskii (Shoji, Takvam, Wiltenburg)

        Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12

        Süre: 133 dakika (33, 31, 25, 25,19)

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