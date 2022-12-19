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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası heyecanı final maçı ile sona ererken, gözler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarına çevrildi. Birbirinden zorlu karşılaşmaların oynanacağı 5. tur maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri ve maç fikstürü de netlik kazandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri ile Türkiye Kupası eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı...

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  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları için nefesler tutuldu. 2022 Dünya Kupası heyecanı sona ermesinin ardından takımlar zorlu maratona Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ile başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5.TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

     

    20 Aralık Salı:

     

    13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

    13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

    15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

    19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    21 Aralık Çarşamba:

    13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

    15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

    17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

    21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    22 Aralık Perşembe:

     

    13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

    15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

    21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ZTK 5. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

     

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