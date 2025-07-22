Zorlu Enerji, İsrail'deki faaliyetlerini sonlandırdı

Zorlu Enerji KAP'a yaptığı açıklamada, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şirket şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimizin Dorad Energy Ltd. (Dorad)'de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin %25'ine karşılık gelen paylarının tümünün satışına ilişkin 06.03.2025, 17.04.2025 ve 14.07.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında;

Dorad'ın mevcut ortaklarının ön alım hakkına tabi olan ve her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip toplam 1.596 adet hisseye karşılık gelen son %15 oranındaki payımızın tamamının satışı, Edelcom Ltd.'nin gerekli yasal izinleri süresi içinde tamamlayamaması nedeniyle, imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Dorad'daki paylarımızın %10'u için Phoenix Grubu'na yapılan satış ile aynı pay değeri üzerinden, Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.'ye 424.412.664 NIS bedelle tamamlanmıştır. İşleme ilişkin nihai satış bedeli, vergiye dair yapılacak uyarlamaların ardından kesinleşecektir. Dorad'daki tüm paylarımızın satışıyla birlikte, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerimiz sonlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."