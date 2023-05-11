125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyurarak, "Bundan sonra ek eğitimle birlikte 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Motosiklet kullanımı için ehliyetlerde yapılacak düzenleme hakkında Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Bu düzenleme Türkiye’de 40 milyon kişiyi etkiliyor” ifadelerini kullandı

125 cc'nin altındaki motorlar B ehliyetle kullanılabilecek
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, ek eğitimle birlikte bundan sonra 125 cc altındaki motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabileceğini açıkladı.

Türkiye'de 2 tekerlekli araçların kullanımının arttığını belirten Bakan Soylu, "125 cc motorların şehir içi kullanımı arttı. Birçok insanın hem arabası var hem motoru var. Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk, sürücü kursları onların kontrolünde. Biz de kimin ne kullanacağının kararını veren bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı, Emniyet Genel Müdürlüğü de Jandarma'nın trafiğiyle çalıştı. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar, B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. O konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Motorla ilgili ek bir dersle bu hakkı alabilecekler. Ayrı bir motor ehliyeti almaya gerek kalmayacak" dedi.

KOMİSYON KURULMUŞTU

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), bir süre önce motosiklet sektörünün gelişimi hedefiyle bir komisyon kurulmasına öncülük etmişti. Bu komisyonun yaptığı ve farklı paydaşların katıldığı çalıştaylarda, sektördeki üretim rakamlarının artırılmasının yolları aranırken, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de B sınıfı ehliyet ile 125 cc’ye kadar motosiklet kullanımına izin verilmesi yönünde de adımlar atılıyordu.

Dernek kaynakları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı üzere, 125 cc’ye kadar tüm motosikletlerin B sınıfı otomobil ehliyeti ile kullanılabilecek olmasının, sektör açısından olumlu olduğunu belirtirken, 2022’de 400 bin adedi aşan pazarın ise önümüzdeki dönemde milyon adetleri görebileceği görüşünü paylaşıyor.

"TÜRKİYE'DE 40 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR"

Motosiklet kullanımı için ehliyetlerde yapılacak düzenleme hakkında Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Bu yeni düzenleme ile daha da büyük güç kazanarak yaratacağı ihracat gücü ile de ülkemiz istihdamına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Yeni düzenlemede A1 sınıfı ehliyeti ‘B Sınıfı’nı da kapsayacak şekilde düzenleneceğini kaydeden Öztürk, “Yaş sınırı ve eğitim süreleri belirlenerek yasanın çıkması ile yürülüğe girecektir. Bu düzenleme Türkiye’de 40 milyon kişiyi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Pazarın büyümesinin ise Türkiye’ye yeni motosiklet yatırımlarının gelmesinin önünü açması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, B sınıfı ehliyet ile 125 cc’ye kadar motosiklet kullanımının yasallaşmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı da bu yönde bir eğitim mevzuatı açıklamak üzere çalışmalar yürütüyor.

MOTED’in konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti 
OTOMOBİL Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti
Yeni Volkswagen Amarok kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Kendi ülkesinden önce Türkiye'ye geldi
Karbon emisyolarını e-yakıt ile azaltacak
OTOMOBİL Karbon emisyolarını e-yakıt ile azaltacak
Ami'nin Buggy versiyonu Türkiye'ye geliyor
OTOMOBİL Ami'nin Buggy versiyonu Türkiye'ye geliyor
OSB'lere hızlı şarj istasyonu kurulacak
OTOMOBİL OSB'lere hızlı şarj istasyonu kurulacak
Otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 11 arttı
OTOMOBİL Otomotiv ihracatı Nisan'da arttı
Çinli elektrikli 200 bin TL daha pahalı geldi
OTOMOBİL Çin'den 200 bin TL daha pahalı geldi
'Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız'
OTOMOBİL 'Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden ...
Son dakika: İkinci el araç ticaretinde yeni düzenleme
OTOMOBİL Sıfır araçta usulsüzlük yapana 'ikinci el' ceza
Vakıf Katılım'dan Togg'a özel finansman desteği
OTOMOBİL Vakıf Katılım'dan Togg'a özel finansman

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.