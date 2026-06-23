Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret!

        1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret!

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i ziyaret etti. RAMS Park'ta yapılan görüşmede Özbek'e tebrikler sunuldu, derneğin faaliyetleri ve Galatasaray'ın projeleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e ziyaret!

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

        Kulübün açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki ziyarette yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'e 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ile derneğin yönetim kurulu üyeleri tebriklerini sundu ve hediye takdiminde bulundu.

        Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda derneğin güncel faaliyetleri hakkında Özbek'e bilgi de verildi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, şunları ifade etti:

        "1905 GSYİAD, Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği. Dolayısıyla bugüne kadar başkanlık döneminde her zaman onların kuvvetli desteğini hissettik. Bundan dolayı Murat başkanım nezdinde GSYİAD'a büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bundan sonraki projelerimizi tartıştık. Onlara projelerimizi, yapmak istediklerimizi anlattım. Onların desteğini bekliyorum. Galatasaray Kulübü bugüne kadar hem dernekleriyle hem taraftarıyla hem de genel kuruluyla büyük bir kulüp haline geldi. Amacımız hep beraber derneklerimizle taraftarımızla genel kurulumuzla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak. GSYİAD ve Murat başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onlardan da destek istedim. Tabii her zaman olduğu gibi GSYİAD destek çağrımıza pozitif cevap veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

        1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise "Başkanımıza yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başkanımızın, kulübümüzün yanında olduğumuzu ilettik. İlklerin ve enlerin takımı olarak inşallah önümüzdeki sene beşinci şampiyonluğu alacağız. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerimizi başkanımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran ve ABD heyetleri İsviçre'de

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de, İran ile yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!