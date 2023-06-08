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20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Chuando Tan, henüz 20'lerinde gibi gözüküyor ancak kendisi 57 yaşında. Beklenmeyecek kadar genç duran Tan'ın, fiziğini koruması için katı bir şekilde uyguladığı bir diyeti var.

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  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Singapurlu ünlü bir fotoğrafçı olan Chuando Tan, ilk bakışta 20'lerinde olan genç bir adamı andırıyor. Ancak kendisi 1966 doğumlu ve 57. yaşını yeni kutladı.

     
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    1980'lerde bir model ve hatta 90'larda bir pop şarkıcısı olan Chuando Tan, şarkıcılık tutkusu azaldıktan sonra fotoğrafçılık kariyerine geçiş yaptı.  
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Kullanıcılar, aslında 60'larına merdiven dayamış bu Singapurlu adamın nasıl bu kadar genç gözüktüğünü merak etmeye başladı. Peki, Chuando nasıl besleniyor?
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Sabahları kahvaltıda; altı adet haşlanmış yumurta tüketiyor ancak iki yumurtanın içindeki sarısını çıkarıyor. Kahvaltısını bir bardak sütle tamamlıyor ve ara sıra avokadoyu meyvelerle birleştirerek güne proteinle başlıyor.
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Tan'ın yemek düzeni tavuk, pilav ve balık çorbasından oluşuyor. Aynı zamanda kahve ve çay tüketmiyor; bunun yerine bolca su tüketiyor.
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Bunun yanında kardiyo, ağırlık egzersizi ve yüzmek de rutininin bir parçası. Ayrıca uykusuna da beslenmesi kadar önem veriyor. Her gün 23.00'de uyuyor ve uykudan 5-6 saat önce yemek yemekten kaçınıyor.
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Kullanıcıların botoks ve özel kozmetik iddialarına karşı cildinin çok hassas olduğunu söyleyen Chuando, sadece saçlarındaki grilikten kurtulmak için saç boyası kullandığını belirtiyor.
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan fotoğrafçı, görünüşüyle ilgili zaman zaman baskı altında kaldığını belirtti ve şöyle dedi:  Baskı hissediyorum çünkü derinlerde bir yerde, o kadar genç olmadığımı biliyorum, yaşlanıyorum. Bu yüzden sonsuza kadar genç olduğum gibi yanlış bir izlenim vermeyeceğim.
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!
  • 20'lerinde gibi duran fotoğrafçının gerçek yaşı herkesi şaşırtıyor!

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Chuando Tan'in Instagram hesabından alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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