Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan fotoğrafçı, görünüşüyle ilgili zaman zaman baskı altında kaldığını belirtti ve şöyle dedi: Baskı hissediyorum çünkü derinlerde bir yerde, o kadar genç olmadığımı biliyorum, yaşlanıyorum. Bu yüzden sonsuza kadar genç olduğum gibi yanlış bir izlenim vermeyeceğim.