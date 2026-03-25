        Haberler Ekonomi Teknoloji 5 yılda 141 milyon dolarlık ek yatırım yapacak - Teknoloji Haberleri

        5 yılda 141 milyon dolarlık ek yatırım yapacak

        Turknet CEO'su Cem Çelebiler, şirketin önümüzdeki beş yılda 141 milyon dolarlık ek yatırım planladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:22
        Turknet CEO'su Cem Çelebiler, şirketin 2025 yılı finansal performansını, altyapı yatırımlarını ve 2026 vizyonunu değerlendirdi.

        Geçen yılın "istikrarlı ve altyapı odaklı bir büyüme yılı" olduğunu vurgulayan Çelebiler, yılı yaklaşık 8 milyar lira ciroyla kapattıklarını ve Türkiye'nin en büyük dördüncü sabit genişbant internet operatörü konumuna ulaştıklarını anlattı.

        Abone bazında yakalanan büyüme oranlarına dikkati çeken Çelebiler, toplam abone sayısının geçen yıl yüzde 17 artışla 1,4 milyona ulaştığını ifade etti.

        Büyümenin asıl lokomotifinin fiber altyapıları olduğunu belirten Çelebiler, şunları kaydetti:

        "Bizim için asıl önemli gösterge, kendi fiber altyapımızdaki büyüme. Fiber altyapımızda, 1000 Mbps hizmet verdiğimiz müşteri sayısı yaklaşık yüzde 60 artarak 453 bine yaklaştı. Bireysel abone segmentinde 190 bini aşkın net yeni abone kazandık. Büyümeyi kısa vadeli kampanyalarla değil, altyapı, dijitalleşme ve operasyonel verimlilikle sağlamayı tercih ediyoruz."

        Yatırım bütçeleri ve bölgesel stratejilerine ilişkin bilgi veren Çelebiler, son beş yılda fiber altyapıya 95 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

        Çelebiler, "Önümüzdeki beş yılda ise 141 milyon dolarlık ek yatırım planlıyoruz. 2019'dan bu yana ulaştığımız hane sayısını 2025 sonunda 2,8 milyona çıkardık." dedi.

        Stratejik işbirliklerine değinen Çelebiler, "SOCAR Fiber ortaklığı bizim için önemli. TANAP hattı boyunca uzanan 1850 kilometrelik omurgayı ağımıza entegre ediyoruz. Bu hat Türkiye'yi Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan sınırlarına bağlayan bölgesel bir dijital koridor niteliğinde." ifadelerini kullandı.

        Çelebiler, kullanıcı memnuniyetini artırmak adına teknolojik dönüşüme ağırlık verdiklerini dile getirerek, 2025'te devreye aldıkları yapay zeka destekli Harmony platformu ve AI Asistan sayesinde müşteri tabanının yüzde 30'una aktif hizmet verdiklerini belirtti.

        Bu yıla ilişkin hedeflerinde "proaktif yapı" ifadesini vurgulayan Çelebiler, "Sorunları kullanıcı fark etmeden tespit eden ve mümkün olduğunca uzaktan çözen sistemleri yaygınlaştıracağız. Amacımız gigabit deneyimini daha fazla haneye ulaştırmak." diye konuştu.

        Turknet'in 1996'da başlayan yolculuğunun 30. yılına girdiğini aktaran Çelebiler, şöyle devam etti:

        "30 yıldır benimsediğimiz temel yaklaşım sade, şeffaf ve taahhütsüz bir model oldu. İnterneti sözleşmelerle değil, deneyimle sürdürülebilir kılmaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde de önceliğimiz, bağımsız fiber altyapıyı genişletmek ve yüksek hızlı interneti daha fazla hane için erişilebilir kılmak."

        Çelebiler, "Net Gençlik" projesi kapsamında 34 teknopark ve 130 üniversitenin internet altyapısını desteklediklerini de anlatarak, gençleri sadece tüketici değil, teknoloji üreticisi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Justin Timberlake'in tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı

        Alkollü araç kullanmaktan ceza alan Justin Timberlake'in gözaltına alınıp tutuklandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"