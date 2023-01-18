Dünyanın en büyük iletişim platformları arasında gösterilen Twitter kan kaybetmeye devam ediyor. Elon Musk’ın satın almasından bu yana geniş çaplı değer kaybı yaşayan platform, reklamverenlerini de kaçırmaya başlamış görünüyor.

Musk'ın platformu devralmasından bu yana uyguladığı politikalar geniş çapta bir kitle tarafından yanlış olarak yorumlanıyordu. Şirket değer kaybetmeyi sürdürürken, reklamverenler de platformda yer almaktan kaçınır oldu. Bu da Twitter'ın kazançlarının büyük ölçüde gerilemesinin ana sebeplerinden bir tanesi olarak gözüküyor.

İŞTEN ÇIKARTMALAR VE ÜCRETLİ MAVİ TİK ETKİSİ

Musk'ın geçtiğimiz ekim ayında Twitter'ı devralmasından bu yana, milyarderin servetinin sürekli olarak erimesi ile birlikte binlerce çalışanı işten çıkartması reklamverenlerin gözünde şirketin manevi değerinin de düşmesine sebep oluyor. Kurumsal reklamverenlerin paltformdan uzaklaşmasında, dolandırıcıların Twitter'da şirketleri taklit etmesiyle sonuçlanan ücretli doğrulama özelliğini de aceleye getirerek sunmasının da etkili olduğu vurgulanıyor.

YÜZDE 40 DAHA DÜŞÜK GELİR

The Information’un verdiği bilgiye göre, reklamveren firmaların ciddi bulduğu bu sorunlarla Twitter'a karşı tepki koyması sonucu platformun ciddi şekilde değer kaybettiğini vurgulayan bir rapor yayınladı. Sosyal medya şirketinin 17 Ocak'taki günlük gelirinin, bir yıl önceki aynı güne göre %40 daha düşük olduğu belirtildi.