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500'den fazla reklamveren Twitter'daki harcamalarını durdurdu

Twitter'ın reklamverenlerinin 500'den fazlası, Elon Musk'ın geçen yıl devralmasından bu yana sosyal medya platformuna yaptığı harcamaları duraklattı. Twitter’ın gelirinin yüzde 40 düştüğü vurgulanıyor.

500'den fazla reklamveren Twitter'daki harcamalarını durdurdu

Dünyanın en büyük iletişim platformları arasında gösterilen Twitter kan kaybetmeye devam ediyor. Elon Musk’ın satın almasından bu yana geniş çaplı değer kaybı yaşayan platform, reklamverenlerini de kaçırmaya başlamış görünüyor.

Musk'ın platformu devralmasından bu yana uyguladığı politikalar geniş çapta bir kitle tarafından yanlış olarak yorumlanıyordu. Şirket değer kaybetmeyi sürdürürken, reklamverenler de platformda yer almaktan kaçınır oldu. Bu da Twitter'ın kazançlarının büyük ölçüde gerilemesinin ana sebeplerinden bir tanesi olarak gözüküyor.

İŞTEN ÇIKARTMALAR VE ÜCRETLİ MAVİ TİK ETKİSİ

Musk'ın geçtiğimiz ekim ayında Twitter'ı devralmasından bu yana, milyarderin servetinin sürekli olarak erimesi ile birlikte binlerce çalışanı işten çıkartması reklamverenlerin gözünde şirketin manevi değerinin de düşmesine sebep oluyor. Kurumsal reklamverenlerin paltformdan uzaklaşmasında, dolandırıcıların Twitter'da şirketleri taklit etmesiyle sonuçlanan ücretli doğrulama özelliğini de aceleye getirerek sunmasının da etkili olduğu vurgulanıyor.

YÜZDE 40 DAHA DÜŞÜK GELİR

The Information’un verdiği bilgiye göre, reklamveren firmaların ciddi bulduğu bu sorunlarla Twitter'a karşı tepki koyması sonucu platformun ciddi şekilde değer kaybettiğini vurgulayan bir rapor yayınladı. Sosyal medya şirketinin 17 Ocak'taki günlük gelirinin, bir yıl önceki aynı güne göre %40 daha düşük olduğu belirtildi.

MUSK’A ÇOK SERT ELEŞTİRİ

New York Magazine, resmi Twitter hesabından yayınladığı gönderide Verge haberine göndermede bulunarak, “Twitter çalışanları bunca zamandır platformu kendi çıkarlarına kullanmaya çalışan milyarderlerden korumaya çalıştı ancak bugün bir tanesi kurumun başına geçti” dedi!

REKLAM POLİTİKASINI GEVŞETECEK!

Sosyal medya platformu kısa süre önce siyasi reklamlar üzerindeki 2019 yasağını tersine çevirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "nedene dayalı reklamlar" için reklam politikasını gevşeteceğini ve reklam politikasını TV ve diğer medya kuruluşlarıyla uyumlu hale getireceğini söyledi.

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