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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri'nin rakibi Polonya!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarın ev sahibi Polonya ile kozlarını paylaşacak.

        Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

        2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

        Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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