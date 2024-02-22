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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Pendikspor'u ziyaret etti - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Pendikspor'u ziyaret etti

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'un antrenmanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:19
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        Montella, Pendikspor'u ziyaret etti
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        Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, Montella ile birlikte A Milli Takım idari ve teknik ekibinin de ziyarette yer aldığı kaydedildi.

        Takımın EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamındaki idmanı öncesi Montella'nın, teknik direktörü Ivo Vieira ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet ettiği aktarılırken, "Montella, sohbetin ardından antrenmanımızın tamamını takip etti. İtalyan teknik adam, teknik direktörümüz Ivo Vieira, yöneticilerimiz ve futbolcularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi." ifadeleri kullanıldı.

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