A101 aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 11 Ocak 2024 A101 katalog indirimli ürünleri
A101 11 Ocak 2024 aktüel kataloğu çıktı. A101 marketlerde farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün perşembe günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta A101 kataloğunda; No-Frost Buzdolabı 17.499 TL, ayak masaj aleti 499 TL, benzinli moped 28.990 TL, darbeli matkap 459 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Aldın Aldın fırsatları A101 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
A101 indirimli ürünler kataloğu çıktı. 11 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa çıkacak benzinli moped dikkat çekti. Bu hafta A101'de gıdadan teknolojik aletlere, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 11 OCAK 2024 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Android TV 18.499 TL
Hi-Level 65" UHD Smart Led TV 14.799 TL
Reeder Cep Telefonu 3.299 TL
HiKING Cep Telefonu 4.599 TL
ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 17.499 TL
SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL
Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.099 TL
Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL
Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL
Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
Bella Döküm Derin Tencere 499 TL
LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL
Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
Piranha Avuç Taşlama 459 TL
Piranha Darbeli Matkap 459 TL
Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 229 TL
Piranha Pil Ölçüm Cihazı 69,90 TL