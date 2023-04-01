A101 aktüel ürünler kataloğunda Maxi Scooter geliyor!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan televizyondan beyaz eşya çeşitlerine, pet shop ürünlerinden küçük ev aletlerine, yağsız air freyerdan maxi scootera kadar onlarca ürün 6 Nisan Perşembe gününden itibaren satışa çıkacak. İşte, 6 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...