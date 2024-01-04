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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e elektrikli motorlu bisiklet ve marka ayakkabı geldi! Bu hafta 4 Ocak 2024 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        A101 4 Ocak 2024 kataloğu raflarda! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri neler?

        A101 aktüel 4 Ocak 2024 kataloğu ürünleri raflardaki yerini aldı. A101, bu hafta birbirinden farklı kategoride onlarca ürünü satışa çıkardı. 4 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli motorlu bisiklet, lüks marka ayakkabı ve mont çeşitleri dikkat çekti. İşte A101 4 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:00
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        A101 indirimli ürünler kataloğu çıktı. 4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli motorlu bisiklet dikkat çekti. Bu hafta A101'de yine gıdadan teknolojik aletlere, lüks marka monttan ayakkabıya kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte, 4 Ocak 2024 Perşembe Aldın Aldın kataloğu A101 aktüel ürünler...

        A101 4 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Toshiba 58" Ultra HD Android TV 13.999 TL

        Onvo Ultra HD Android Smart Led TV 9.499 TL

        Lenovo Wireless Compact Mouse 179 TL

        2

        SEG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

        SEG Bulaşık Makinesi 7.499 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL

        3

        Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL

        Arzum Dikey Süpürge 1.099 TL

        Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL

        Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL

        4

        Taç Ultra Granit Basık Tencere 419 TL

        Taç Ultra Granit Derin Tencere 419 TL

        Taç Ultra Granit Tava 299 TL

        Manuel Kollu Rende 199 TL

        5

        Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL

        Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL

        LAV Round Saklama Kabı 54,90 TL

        Tava Rafı 89,90 TL

        Silikon Kek Kalıpları 69,90 TL

        6

        Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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