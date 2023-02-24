A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101, bu hafta küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, airfryer yağsız fritözden köşe takımına kadar onlarca ürünü indirimli fiyatıyla satışa sunuyor. A101 indirimli ürünler listesinde yer alan mobilya çeşitleri dikkat çekti. İşte, 23 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...