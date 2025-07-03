ABD'de tarım dışı istihdam haziranda beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 147 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, eyalet hükümeti ve sağlık hizmetlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde yukarı revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 147 binden 158 bine ve mayıs ayı için 139 binden 144 bine yükseltildi.

ABD'de işsizlik oranı, haziranda 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e düştü. İşsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,3 olacağı öngörülüyordu.

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Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 222 bin kişi azalarak 7 milyon 15 bine indi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,3'ten 34,2'ye düştü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 36,30 dolar oldu.