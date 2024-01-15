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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor, Tunuslu forvet Motez Nourani'yi kadrosuna kattı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, Tunuslu forvet Motez Nourani'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:25
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        Adana Demirspor'a Tunuslu golcü
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        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçlarda istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır” denildi.

        MURAT SANCAK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar” ifadelerini kullandı.

        22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.

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