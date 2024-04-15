Adanaspor: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı. İki Takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Süper Lig yolunda Play-off oynamak için mücadele veren Bodrum FK puanını 49'a, Adanaspor ise 32'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Adanaspor'un golünü 27. dakikada penaltıdan Junior Fernandes attı. Bodrum FK'ya beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Ege Bilsel kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 32'ye, Süper Lig'e yükselme yolunda Play-off mücadelesi veren Bodrum FK ise 49'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.