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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da başkan Bayram Akgül 18 yıl sonra görevi bıraktı - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da başkan Bayram Akgül 18 yıl sonra görevi bıraktı

        Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, 18 yıl sonunda başkanlık görevine son verme kararı aldığını belirterek, "Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken, bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi yanında olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:04
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        Adanaspor'da 18 yıllık devir sona erdi!
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        Trendyol 1'inci Lig'de sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başaran Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, turuncu-beyazlı taraftarlara veda etti. Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, "Kapanma noktasındayken büyük bir gururla devraldığım Adanaspor'umuza 18 sene boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettim. Bu 18 yılda birbirinden değerli bir çok şey yaşadık. Sayısız deplasman, sayısız hüzün, sayısız mutluluk... Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride keşke dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. 'En iyiyi' sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim, Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

        Görevi boyunca kendilerine desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür eden Başkan Akgül, "Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi yanında olacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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