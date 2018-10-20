Ahmet Ağaoğlu'nun ilginç maç daveti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

Bu mücadele önce bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen daha satılmamış 13 bin bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stadyuma gelmeyip maçı evde yada kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler çünkü Joao Pereira'nin dediği gibi pazartesi günü saat 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak" ifadelerini kullandı.

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