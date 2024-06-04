Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi vefat etti
Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti
Giriş: 04.06.2024 - 22:08 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:08
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
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