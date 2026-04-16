        Ahmet Selim Kul: Yabancı kuralı değişmeyecek!

        Ahmet Selim Kul: Yabancı kuralı değişmeyecek!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını değiştireceği yönündeki iddialara Ahmet Selim Kul açıklık getirerek, mevcut planın devam ettiğini ve herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:16 Güncelleme:
        "Yabancı kuralı değişmeyecek!"

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'deki yabancı kuralına dair son kararının belli olduğu ve yabancı kuralanın değişeceği iddia edilmişti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, yabancı kuralanın değişmeyeceğini ve TFF'nin daha önce belirlediği yol haritasına uygun olarak ilerleneceğini açıkladı.

        İşte Ahmet Selim Kul'un yabancı kuralarına ilişkin sözleri:

        "Birkaç gün önce bir haber vardI. Bu haberde diyordu ki "yeni sezonda yabancı sınırı değişiyor". Yani aslında 10+2'ye düşecekti ama kulüplerin başvurusu sonucunda 12+2 olacak şeklinde haberler vardı. Bu haber doğru değil... Federasyonun daha önce belirlediği yol haritasına uygun olarak 10+4 kriteri uygulanacak. Önümüzdeki sezon da bu net, kesin bir bilgi. Bu konuda kararın değiştirilmesi söz konusu değil. Böyle bir değişiklik yok. Daha önceden açıklandığı gibi bu yıl yabancı sınırı 10'a düşecek kulübede de 4 oyuncu yer alabilecek."

