Ajax'da Steven Berghuis Beşiktaş maçında yok!
Eredivisie ekiplerinden Ajax'da teknik direktör Francesco Farioli, Steven Berghuis'in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Hollanda Eredivisie temsilcisi Ajax'da teknik direktör Francesco Farioli, Steven Berghuis'in sakatlandığını ve en az 4 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı, "Steven Berghuis sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta oynayamayacak." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Ajax, 26 Eylül Perşembe günü sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. 32 yaşındaki yıldız, sakatlığı sebebiyle bu maçta süre alamayacak.
Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi olan Hollanda ekibi, 30 Ocak Perşembe günü sarı-kırmızılılarla karşı karşıya gelecek.