        Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: "Lojistik sektörü sipariş hacimlerini yüzde 25 arttırdı"

        Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, bayram dönemlerinin tüketim ekonomisinin en hareketli süreçleri arasında yer aldığını belirterek, Kurban Bayramı 2024-2025 kıyaslamasında sipariş hacimlerinde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını söyledi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:55 Güncelleme:
        "Lojistik sektörü sipariş hacimlerini yüzde 25 arttırdı"

        Kurban Bayramı öncesinde hızlanan tüketim ekonomisi lojistik sektöründe yoğunluğu zirveye taşıdı. Bayram dönemi sipariş hacimlerinde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını açıklayan Akca Lojistik; özellikle son 48 saatin sevkiyat operasyonlarında yılın en kritik dönemlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti.

        Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesi artan tüketim harcamaları, e-ticaret siparişleri ve perakende hareketliliği lojistik sektöründe operasyonel yoğunluğu artırdı. Özellikle gıda, hızlı tüketim ve online alışveriş tarafında yaşanan talep artışı; depolama, sevkiyat ve dağıtım süreçlerinde kapasite kullanımını kritik seviyelere taşırken, sektör genelinde operasyon hacimlerinde dikkat çekici bir büyüme yarattı.

        Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, bayram dönemlerinin tüketim ekonomisinin en hareketli süreçleri arasında yer aldığını belirterek, Kurban Bayramı 2024-2025 kıyaslamasında sipariş hacimlerinde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını söyledi.

        Özellikle bayram öncesindeki son 3-4 günde teslimat yoğunluğunun maksimum seviyeye ulaştığını ifade eden Akça, son 48 saatin ise sevkiyat operasyonlarının zirve yaptığı dönem olduğunu vurguladı. Bayramın son haftasında operasyonel kapasitede yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını belirten Akça, özellikle gıda lojistiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, süt perakendesinde ise yüzde 15 seviyesinde büyüme görüldüğünü kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
