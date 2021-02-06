Altın fiyatları bugün ne kadar? Hafta boyunca aşağı yönlü seyrini sürdüren çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı da sert düşüşle tamamladı. Bilindiği üzere piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte, serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları...