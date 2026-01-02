Habertürk
        Almanya'da istihdam 2020'den beri ilk kez düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da istihdam 2020'den beri ilk kez düştü

        Almanya'da toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:21
        Almanya'da istihdam 2020'den beri ilk kez düştü
        Almanya Federal İstatistik Ofisi"nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ortalama toplam istihdam 46 milyon olarak gerçekleşti. Böylece ülkede istihdam edilen kişi sayısı Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 2024 yılına göre 5 bin kişi azaldı.

        Destatis açıklamasında, COVID-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılı hariç istihdamın 2006'dan bu yana sürekli arttığı hatırlatıldı.

        İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 0,7 başka bir deyişle 325 bin düşüş göstermişti.

        Geçen yıl istihdam kayıpları öncelikle sanayi sektöründe yaşanırken kamu sektöründe yeniden büyüme görüldü.

        Destatis açıklamasında, "2025 yılında bu istihdam eğiliminin ana nedenleri, işgücü piyasasındaki ekonomik yavaşlama ve önceki yıllarda olduğu gibi demografik değişimin giderek daha belirgin hale gelen etkileriydi." ifadesi yer aldı. Bu değişim, emekli olan yüksek doğum oranına sahip Baby Boomer (1946-1964) kuşağının yerini alacak gençlerin işgücüne girişinin giderek azaldığını gösterdi.

        Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,1'den 3,5'e yükseldi. İşsiz sayısı da geçen yıl 161 bin artarak 1,7 milyona ulaştı.

        İstihdam edilebilecek kişi sayısı geçen yıl 156 bin artarak 47,5 milyona yükseldi.

        Destatis, istihdamdaki artışın nedeni olarak önceki yıllarda olduğu gibi yabancı işçi göçü ve yerli nüfusun iş gücüne katılımının artmasını gösterdi. Yaşlılar ve kadınlar arasında daha yüksek istihdam oranları görüldü.

        Geçen yıl istihdama en büyük katkı yüzde 0,5 artışla (164 bin kişi) hizmet sektöründen geldi.

        İmalat ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşanması ise dikkati çekti. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 1,8 (143 bin) azalarak 7,9 milyon kişiye indi.

        İnşaat sektöründe istihdam 23 bin kişi azalarak 2,6 milyona düştü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

