Almanya'da istihdam 2020'den beri ilk kez düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi"nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ortalama toplam istihdam 46 milyon olarak gerçekleşti. Böylece ülkede istihdam edilen kişi sayısı Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 2024 yılına göre 5 bin kişi azaldı.

Destatis açıklamasında, COVID-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılı hariç istihdamın 2006'dan bu yana sürekli arttığı hatırlatıldı.

İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 0,7 başka bir deyişle 325 bin düşüş göstermişti.

Geçen yıl istihdam kayıpları öncelikle sanayi sektöründe yaşanırken kamu sektöründe yeniden büyüme görüldü.

REKLAM

Destatis açıklamasında, "2025 yılında bu istihdam eğiliminin ana nedenleri, işgücü piyasasındaki ekonomik yavaşlama ve önceki yıllarda olduğu gibi demografik değişimin giderek daha belirgin hale gelen etkileriydi." ifadesi yer aldı. Bu değişim, emekli olan yüksek doğum oranına sahip Baby Boomer (1946-1964) kuşağının yerini alacak gençlerin işgücüne girişinin giderek azaldığını gösterdi.