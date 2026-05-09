Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3570 %0,10
        EURO 53,4809 %0,59
        GRAM ALTIN 6.875,62 %0,87
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,17 %2,71
        BITCOIN 80.237,00 %0,14
        GBP/TRY 61,8870 %0,59
        EUR/USD 1,1787 %0,52
        BRENT 101,29 %1,23
        ÇEYREK ALTIN 11.241,64 %0,87
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya Merkez Bankası'ndan Çin uyarısı

        Almanya Merkez Bankası'ndan Çin uyarısı

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ihracatçıların küresel pazar payını kaybetmesinin temel nedeninin Çin kaynaklı artan rekabet baskısı olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Merkez Bankası'ndan Çin uyarısı

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Hessen eyaletinin Darmstadt kentinde düzenlenen "79. Para Politikası Çalıştayı'ndaki" konuşmasında, Alman ekonomisinin karşı karşıya olduğu yapısal zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Alman ihracatçıların küresel pazar payını kaybetmesinin temel nedeninin Çin kaynaklı artan rekabet baskısı olduğunu savunan Nagel, Alman ekonomisinin lokomotif sektörlerinde yaşanan daralmayı "ciddi bir uyarı sinyali" olarak nitelendirdi.

        Nagel, Çin'in rekabet gücündeki en belirgin artışın elektrik endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği alanlarında görüldüğünü belirtti.

        Bundesbank Başkanı Nagel, "Bunlar, Almanya'nın geleneksel olarak özellikle güçlü olduğu ve dünya liderliğini elinde tuttuğu sektörler. Ancak son yıllarda bu avantajın Çin lehine değiştiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Almanya'nın 2021-2025 yıllarında Çin'e yaptığı ihracatın beşte bir oranında azaldığını dile getiren Nagel, özellikle otomobil ihracatındaki düşüşün "dramatik" olduğunu vurguladı.

        Nagel, "Araç ihracatı 2021'den bu yana neredeyse yarıya indi. Çin'e yönelik toplam ihracat düşüşünün yüzde 60'ından fazlası sadece bu sektörden kaynaklanıyor." dedi.

        Zayıf ihracat performansının daha derin yapısal sorunların bir semptomu olduğunu ifade eden Nagel, Alman ekonomisinin potansiyel büyüme oranının yıllık yüzde 0,4 seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

        Nagel, "Alman ekonomisi artık eskisi gibi büyümüyor. Yüzde 0,4'lük oran bir uyarı sinyalidir" dedi.

        YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖNERİSİ

        Nagel, Almanya'nın diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha hızlı yaşlandığına dikkati çekerek, derinleşen iş gücü krizine karşı hükümete kapsamlı çözüm önerileri sundu.

        Özellikle kadınların ve yarı zamanlı çalışanların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için vergi ve sosyal güvenlik sistemindeki mali engellerin kaldırılması gerektiğini kaydeden Nagel, ek çalışma saatlerini cazip hale getirecek düzenlemeler talep etti.

        REKLAM

        Nagel, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği için emeklilik yaşının ortalama yaşam süresiyle ilişkilendirilmesini önererek, ayrıca 45 yıl prim ödeyen çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılmasını istedi.

        Nagel, bu tür teşviklerin nitelikli iş gücünün sistemden erken ayrılmasına neden olduğunu savundu.

        Reformdan geçirilen "Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası"nın sunduğu fırsatların kararlılıkla kullanılması gerektiğini belirten Nagel, "Almanya'nın iş gücü piyasası odaklı daha fazla göçe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

        Nagel, bu önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda iş gücü kıtlığının üretim kapasitesini kalıcı olarak düşüreceği ve emeklilik sisteminin finansmanını tehlikeye atacağı konusunda hükümete yönelik uyarılarını yineledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD-İran hattında gergin gün, İBB'ye yeni operasyonda 30 gözaltı, Sağlık Bakanlığı'ndan "Hantavirüs" açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD-İRAN HATTINDA GERGİN GÜN Dün gece Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılar yaşandı. Bu gelişme, bir aydır yürürlükte olan ateşkesin şimdiye kadarki en ciddi sınaması olarak değerlendiriliyor. İran, ABD'yi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı