Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Altay'da Gökhan Karaaslan dönemi - Futbol Haberleri

        Altay'da Gökhan Karaaslan dönemi

        TFF 2'nci Lig ekibi Altay'da Cüneyt Biçer'den boşalan teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay'da Gökhan Karaaslan dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in yerine Gökhan Karaaslan getirildi.

        Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Süleyman Özkaral katıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün A takım teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerde Süleyman Gökhan Karaaslan ile anlaştı. Gökhan Karaaslan, 2020-21 sezonunda TFF 1'inci Lig’den Süper Lig'e çıkan ve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiğimiz sezon teknik direktörlüğümüzü yapan Mustafa Denizli'nin ekibinde A takım antrenörü olarak görev almıştı. Teknik direktörümüz Gökhan Karaaslan'a başarılar dileriz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"