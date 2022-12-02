ALTIN FİYATLARI 2 Aralık gününe yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Çeyrek altın bin 760 lira gram altın ise bin 70 lira seviyelerinde seyrediyor. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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