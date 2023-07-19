Altın fiyatları yükselişte! 19 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dolar kuru ve ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları yükseliyor. Rekor üstüne rekor tazeleyen gram altın fiyatı bugün 1.711,67 lira seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcıların gözleri "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 19 Temmuz 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 19 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.711,37
1.711,67
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.973,65
1.973,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.738,19
2.798,58
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.952,74
11.160,09
YARIM ALTIN FİYATI
5.459,26
5.597,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.952,74
11.160,09
ATA ALTIN FİYATI
11.440,57
11.743,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.574,82
1.666,49