Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son haftalarda Orta Doğu'daki gerilim başta olmak üzere çeşitli olaylardan etkilenen altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Bu hafta başında düşen altın fiyatları yeniden hareketlendi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...