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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 26 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 26 Nisan Cuma güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yükselişe geçti. 26 Nisan Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 334 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 443 TL'den alıcı buluyor. İşte, 26 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 07:27
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        1

        Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son haftalarda Orta Doğu'daki gerilim başta olmak üzere çeşitli olaylardan etkilenen altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Bu hafta başında düşen altın fiyatları yeniden hareketlendi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 443 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.442,71

        Satış: 2.443,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.333,77

        Satış: 2.334,15

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.908,33

        Satış: 3.994,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.633,31

        Satış: 15.928,48

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.792,23

        Satış: 7.988,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.633,31

        Satış: 15.928,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.466,33

        Satış: 16.886,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.339,99

        Satış: 1.771,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.272,99

        Satış: 2.413,48

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