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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika yükselişte! 27 Nisan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! 27 Nisan 2024 Cuma güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yükseliyor. 26 Nisan Cuma günü saat 15.30 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 345 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 449 TL'ye çıktı. İşte, 27 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:01
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.

        25 Nisan'da, ülkede açıklanan ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.

        Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma günü saat 15.30 itibarıyla 2 bin 449 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 004 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.448,77

        Satış: 2.449,12

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.345,20

        Satış: 2.345,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.918,03

        Satış: 4.004,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.672,10

        Satış: 15.968,27

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.812,76

        Satış: 8.009,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.672,10

        Satış: 16.964,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.541,98

        Satış: 16.886,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.341,62

        Satış: 1.763,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.275,37

        Satış: 2.402,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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