Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.

25 Nisan'da, ülkede açıklanan ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.

Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...