ALTIN FİYATLARI 12 Mart Pazar günü altın alımı yapacaklar haftanın son iş gününde yükseliş sürprizi sonrası fiyatlardaki son durumu merak edip araştırıyor. Gram altın bin 140 lira seviyesi, çeyrek altın ise bin 840 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları...

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