Anadolu Efes, İsmail Şenol'la yollarını ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör İsmail Şenol ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.