Andorra: 0 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. hafta maçında Andorra sahasında İngiltere'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Harry Kane'in golüyle 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaptı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Andorra ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Andorra ise 0 puanda kaldı.
İngiltere 4. maçında 6 Eylül Cumartesi günü sahasında Andorra'yı ağırlayacak. Andorra ise 4. maçında 10 Haziran Salı günü Sırbistan deplasmanında sahne alacak.