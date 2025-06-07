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        Haberler Spor Futbol Andorra: 0 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Andorra: 0 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. hafta maçında Andorra sahasında İngiltere'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Harry Kane'in golüyle 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:00
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        İngiltere tek attı 3 aldı!
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        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Andorra ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

        Bu sonucun ardından İngiltere 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Andorra ise 0 puanda kaldı.

        İngiltere 4. maçında 6 Eylül Cumartesi günü sahasında Andorra'yı ağırlayacak. Andorra ise 4. maçında 10 Haziran Salı günü Sırbistan deplasmanında sahne alacak.

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