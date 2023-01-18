Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda ederek taraftarını üzdü. Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk olan siyah-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla rakibine 4-3 mağlup olarak elendi.
Güçlü rakibini saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Başkent ekibinin normal süredeki golünü 12. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Beşiktaş'ın golü ise 77. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ
59. dakikada Beşiktaşlı Muleka, Atakan Çankaya'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal edip, Muleka'ya sarı kart gösterdi.
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