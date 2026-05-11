        Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler açıklandı

        Anneler Günü’nde en çok tercih edilen hediyeler açıklandı

        Hepsiburada'nın açıkladığı Anneler Günü verilerine göre 4-6 Mayıs tarihleri arasında alışveriş yoğunluğu artarken kozmetik, küçük ev aletleri ve moda en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı. Platformda "Anneler Günü hediyesi" en sık yapılan aramalardan biri olurken; parfüm, robot süpürge ve triko takım öne çıkan ürünler oldu.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Anneler Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler

        Anneler günü alışveriş verilerine göre kozmetik, moda ve küçük ev aletleri Anneler Günü döneminde en çok ilgi gören kategoriler arasında yer aldı. Parfüm, robot süpürge ve triko takım müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler olurken, altın bilezik de yoğun ilgi gören hediyeler arasında bulundu. Dönem boyunca platformda dakikada ortalama 310 ürün satıldı.

        3 büyük ilin ardından annesine en çok hediye alan şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Platformda en çok aratılan ürünler arasında kadın spor ayakkabı, çanta, kahve makinesi ve robot süpürge bulundu.

        YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI

        Küçük ev aletleri kategorisinde talep, nisan ayının son iki haftasına kıyasla yüzde 42 arttı. Bu kategoride müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında robot süpürge, buharlı ütü ve koltuk yıkama makinesi yer aldı. Kablosuz süpürge, dondurma makinesi ve kahve makinesi de Anneler Günü alışverişlerinde sık tercih edilen ürünler arasında bulundu.

        Veriler, müşterilerin günlük yaşamı kolaylaştıran ve pratik kullanım sunan ürünlere yöneldiğini gösterdi.

        KOZMETİK VE MODA KATEGORİLERİNE İLGİ YÜKSELDİ

        Anneler Günü döneminde kozmetik kategorisine yönelik talep de artış gösterdi. Kategoriye olan talep, nisan ayının son iki haftasına göre yüzde 40 arttı. Parfüm, nemlendirici seti ve göz kremi seti müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

        Moda kategorisinde ise triko takım, kot ceket ve bluz en çok tercih edilen ürünler arasında bulundu. Kategoriye yönelik talep bir önceki ayın son iki haftasına kıyasla yüzde 24 yükseldi. Müşterilerin hem günlük kullanıma uygun hem de hediye alternatifi olarak değerlendirilebilecek ürünlere yöneldiği görüldü.

