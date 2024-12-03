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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arne Slot'tan Manchester City'e gönderme - Futbol Haberleri

        Arne Slot'tan Manchester City'e gönderme

        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Mohamed Salah'ın sözleri üzerinden Manchester City'le ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:57
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        Arne Slot'tan City'e gönderme!
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        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiltere Premier Ligi'nde yarın Newcastle United'a konuk olacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Hollandalı teknik adam, sözleşmesi bitecek Muhammed Salah'ın sözleri üzerinden Manchester City'ye göndermede bulundu.

        MANCHESTER CİTY'E GÖNDERME

        Slot, "Belki de Salah, Manchester City hakkındaki 115 suçlamayla ilgili daha fazla şey biliyor ve gelecek yıl Premier Lig'de olmayacaklarını düşünüyordur. (Gülerek)" dedi.

        Salah'ın bitecek sözleşmesiyle ilgili yorumda bulunan Arne Slot, "Burası Salah'ın sözleşmesini konuşmak için uygun bir yer değil. Belki az önce yaptığım şakada çok fazla ileri gittim. Bu yüzden manşetlerde yer alacaktır ama bu bir şakaydı. Tekrar söylüyorum, bir şakaydı."

        SALAH NE DEMİŞTİ?

        Muhammed Salah, Manchester City karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından, "Bu, şu ana kadar Anfield'da Manchester City'ye karşı oynadığım son Premier Lig maçıydı. Bu yüzden keyfini çıkarmak istedim." şeklinde konuşmuştu.

        MANCHESTER CITY'NIN DAVALARI

        Manchester City'nin, 2009'dan bu yana 115 kez Finansal Fair-Play kurallarını ihlal ettiği hakkındaki davaları devam ediyor.

        Manchester City suçlu bulunması durumunda küme düşürülebilir veya puanı silinebilir.

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