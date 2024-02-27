Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Artemis Halı A.Ş. talep toplama işlemleri bugün başladı. Halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak açıklanan Artemis Halı halka arzında, toplamda 20 milyon lot dağıtımı yapılacak. Peki, Artemis Halı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, Artemis Halı halka arz tarihleri...